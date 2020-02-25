2020-02-25T15:38:57+03:00
Общество

Транспортную карту в Перми можно будет пополнять в салонах сотовых операторов

Об этом на заседании городской Думы рассказала замглавы города Людмила Гаджиева
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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В повестку заседания Пермской городской думы депутаты внесли внеочередной вопрос о ходе транспортной реформы в Перми. При рассмотрении этого вопроса прозвучало много критических замечаний. Одно из них касалось того, что транспортная карта пока «это груша, которую трудно скушать» - в связи с тем, что ее сложно пополнить.

Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева пообещала, что скоро такие карточки можно будет пополнить в салонах сотовой связи.

- Мы сейчас ведём переговоры с операторами сотовой связи, думаю, этот вопрос мы решим в течение одного-двух месяцев, - сообщила она. - Тогда количество пунктов, где можно будет пополнить транспортные карточки, увеличится до 170. Пока их пополнить можно в отделениях Почтобанка и с помощью Сбербанк онлайн.

По данным городской администрации, сейчас в Перми владельцами зелёных транспортных карточек стали более 71 тысяч человек, из них почти 54 тысячи получили эти карточки бесплатно в ходе временной льготной акции. Теперь 35 процентов пассажиров в автобусах и трамваях в Перми платят за проезд безналичным способом. В конце января этот показатель составлял 10 процентов, по планам мэрии, до конца года его нужно довести до 48 процентов.

Тем не менее, многие из объяснений представителей горадминистрации не удовлетворили депутатов. Вернуться к транспортной теме они намерены на мартовском пленарном заседании Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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