В Перми закрыли семь катков из-за теплой погоды

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:15:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми уже почти началась весна. Температура воздуха в городе больше характерна для второй половины марта, чем для февраля. Из-за теплой погоды в Перми отменили массовое катание на семи из восьми катков.

Власти города приняли решение о приостановлении работы массового катания.

На данный момент катание продолжает только на стадионе «Гайва». Стадион работает в связи с хорошо подготовленной снежной подушкой и разницей в температурах.

Массовые катания на семи катках приостановлены 25, 28 февраля и 1 марта. При благоприятных погодных условиях катки вновь примут посетителей 3 марта с 20:00 до 22:00

ИСТОЧНИК KP.RU