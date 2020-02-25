В Перми закрыли семь катков из-за теплой погоды
В Перми уже почти началась весна. Температура воздуха в городе больше характерна для второй половины марта, чем для февраля. Из-за теплой погоды в Перми отменили массовое катание на семи из восьми катков.
Власти города приняли решение о приостановлении работы массового катания.
На данный момент катание продолжает только на стадионе «Гайва». Стадион работает в связи с хорошо подготовленной снежной подушкой и разницей в температурах.
Массовые катания на семи катках приостановлены 25, 28 февраля и 1 марта. При благоприятных погодных условиях катки вновь примут посетителей 3 марта с 20:00 до 22:00
ИСТОЧНИК KP.RU