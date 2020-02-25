В Прикамье осудили банду черных риелторов, которая обманула 17 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:00:31+03:00

У двоих потерпевших похитили деньги от материнского капитала. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае перед судом предстали члены банды черных риелторов. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники незаконно приобретали квартиры у одиноких и ведущих асоциальный образ жизни жителей Соликамска.

Женщина-риелтор втиралась в доверие к людям и предлагала деньги за отказ от квартиры. Собственники соглашались на небольшие суммы из-за отсутствия денег. По заключенным договорам осужденные приобретали в собственность квартиры с целью их последующей перепродажи.

Таким образом мошенники обманули 17 человек. У двоих потерпевших похитили деньги от материнского капитала. Общий ущерб, причиненный в результате действий соучастников, составил порядка 17 миллионов рублей.

Участников банды осудили. Мужчину на 5,9 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

Лжериелтора приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU