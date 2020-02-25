МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер
Порывы могут достигать 12 м/с
Также возможен гололед на дорогах.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском края раньше времени началась весна. Столбик термометра ползет вверх, на улице теплеет. Но снегопады и метели еще не отступают.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают о том, что 25 и 26 февраля в Прикамье ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, ночью местами сильный. В ведомстве предупреждают о налипании снега на проводах. Также возможен гололед на дорогах.
Ветер южный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2,-3.
ИСТОЧНИК KP.RU