МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:36:24+03:00

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В Пермском края раньше времени началась весна. Столбик термометра ползет вверх, на улице теплеет. Но снегопады и метели еще не отступают.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают о том, что 25 и 26 февраля в Прикамье ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, ночью местами сильный. В ведомстве предупреждают о налипании снега на проводах. Также возможен гололед на дорогах.

Ветер южный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2,-3.

ИСТОЧНИК KP.RU