«Лежала на обочине и жалобно скулила». В Прикамье волонтеры спасают собаку
Пса сбила машина
Сейчас волонтеры пытаются выходить беднягу. Фото: ПОМОЧЬ ВЫЖИТЬ И НАЙТИ ДОМ!!!
Изменить размер текста:
- Когда мы приехали, он был без сил. Его просто сбили и оставили на обочине, - сообщают волонтеры.
В Краснокамске неизвестные сбили собаку и оставили ее умирать на обочине. Молодого, но крупного пса нашли волонтеры и отвезли в клинику. Сколько он пролежал в снегу на обочине, никто не знает. У пса Тиши стресс, ему очень больно вставать на задние лапы. В клинике его осмотрели и накормили. Тише нужно срочное лечение
Сейчас волонтеры пытаются выходить беднягу и найти ему дом и любящих хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU