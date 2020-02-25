«Лежала на обочине и жалобно скулила». В Прикамье волонтеры спасают собаку

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:27:51+03:00

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- Когда мы приехали, он был без сил. Его просто сбили и оставили на обочине, - сообщают волонтеры.

В Краснокамске неизвестные сбили собаку и оставили ее умирать на обочине. Молодого, но крупного пса нашли волонтеры и отвезли в клинику. Сколько он пролежал в снегу на обочине, никто не знает. У пса Тиши стресс, ему очень больно вставать на задние лапы. В клинике его осмотрели и накормили. Тише нужно срочное лечение

Сейчас волонтеры пытаются выходить беднягу и найти ему дом и любящих хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU