Энергетики «ПСК» устранили повреждение на бесхозной сети в подвале жилого дома в Закамске

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:06:32+03:00

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» помогли жителям дома по ул. Маршала Рыбалко, 96 (микрорайон Закамск Кировского района Перми), устранив порыв на бесхозной теплосети в подвале здания. Утечка была обнаружена жильцами в выходной день на сети, которая не обслуживается энергокомпанией.

Энергетики провели откачку воды из подвала и заменили изношенный участок бесхозной сети. Работы были выполнены оперативно, так как через этот теплопровод снабжается теплом детский сад №247. В итоге подача теплоресурса в социальный объект была восстановлена в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU