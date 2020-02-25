2020-02-25T13:06:32+03:00
Общество

Энергетики «ПСК» устранили повреждение на бесхозной сети в подвале жилого дома в Закамске

Они провели откачку воды из подвала и заменили изношенный участок бесхозной сети
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Подача горячей воды в социальный объект была восстановлена в короткие сроки.Подача горячей воды в социальный объект была восстановлена в короткие сроки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» помогли жителям дома по ул. Маршала Рыбалко, 96 (микрорайон Закамск Кировского района Перми), устранив порыв на бесхозной теплосети в подвале здания. Утечка была обнаружена жильцами в выходной день на сети, которая не обслуживается энергокомпанией.

Энергетики провели откачку воды из подвала и заменили изношенный участок бесхозной сети. Работы были выполнены оперативно, так как через этот теплопровод снабжается теплом детский сад №247. В итоге подача теплоресурса в социальный объект была восстановлена в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крематорий в Перми должны построить до конца 2022 года
Транспортную карту в Перми можно будет пополнять в салонах сотовых операторов
В Перми закрыли семь катков из-за теплой погоды
В Прикамье осудили банду черных риелторов, которая обманула 17 человек
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер
«Лежала на обочине и жалобно скулила». В Прикамье волонтеры спасают собаку
Энергетики «ПСК» устранили повреждение на бесхозной сети в подвале жилого дома в Закамске
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
«Комсомолка рекомендует»: лучшие рецепты блинов на Масленицу
В Перми закрыли опасный отель
Более 70 тысяч пермяков стали владельцами транспортных карт
В Пермском крае водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
Пермяк скрывался от приставов, чтобы не платить алименты
Tele2 организует лекцию художника-иллюстратора Леси Гусевой в Перми
В Перми откроется ярмарка, посвященная Масленице
«Фура влетела в автобус». В Перми из-за аварии образовалась пробка
После Масленицы в Перми закроют ледовый городок
«Один человек погиб, четыре пострадали». В полиции рассказали подробности страшной аварии
В Перми с крыши частного дома упал мужчина
На второй этап ремонт улицы Строителей в Перми планируют выделить почти 300 миллионов рублей
В Перми прошел фестиваль еды «Гастроли-фест»
В Перми закончились поиски мужчины, который пропал при странных обстоятельствах
«Стоим уже час!». В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка
В Перми на предстоящей неделе воды не будет в двух районах Перми
Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
«Выпивший человек - такой же пациент, как и все». В минздраве Прикамья прокомментировали видео с врачами скорой, тащившими пациента по асфальту
Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ