Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:59:22+03:00

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В Пермь с рабочим визитом прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщил корреспонденту "КП"- Пермь" источник в региональном правительстве, в аэропорту его встретил глава Прикамья. С Дмитрием Махониным Сергей Шойгу провел краткую рабочую встречу.

Сергей Шойгу посетил Суворовское училище, пообщался с воспитанниками, осмотрел корпуса учебного заведения.

- Министр обороны продолжил дальнейшую работу по собственной,закрытой программе,- уточнил источник

Напомним. ранее мы писали о том, что Дмитрий Махонин опубликовал в Instagram свое армейское фото. И.о. губернатора Пермского края поздравил мужчин с Днем Защитника Отчества

ИСТОЧНИК KP.RU