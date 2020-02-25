В Перми закрыли опасный отель

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:33:12+03:00

Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Там были нарушены требования пожарной безопасности

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Судебный приставы пермского края закрыли опасный отель в Перми. В ходе проверки там нашли нарушения требований пожарной безопасности.

Выявленные нарушения угрожали жизни и здоровью жителей. Прокурор Индустриального района обратился в суд с иском о приостановлении работы гостиницы.

Суд удовлетворил требования прокурора, и приставы опечатали двери гостиницы. Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасную для жизни и здоровья гостиницу. Судебные приставы опечатали двери помещения до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU