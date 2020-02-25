В Перми закрыли опасный отель
Судебный приставы пермского края закрыли опасный отель в Перми. В ходе проверки там нашли нарушения требований пожарной безопасности.
Выявленные нарушения угрожали жизни и здоровью жителей. Прокурор Индустриального района обратился в суд с иском о приостановлении работы гостиницы.
Суд удовлетворил требования прокурора, и приставы опечатали двери гостиницы. Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломб.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасную для жизни и здоровья гостиницу. Судебные приставы опечатали двери помещения до устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU