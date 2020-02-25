Более 70 тысяч пермяков стали владельцами транспортных карт

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:32:31+03:00

Сейчас карту можно купить в отделении «Почтобанка» и «Центральных касс» Фото: Василий Вахрин

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В Перми выдали бесплатных транспортных карт на 2,6 миллиона рублей. Обладателями карт стали 71, 4 тысячи пермяков. Об этом сообщает издание «Business Class».

Больше всего карт продали после 1 февраля, когда вырос тариф на оплату проезда. Карты стали распространять через супермаркеты «Семья». Бесплатно с условием оплаты баланса 120 рублей было продано 50 тысяч карт. Выпадающие доходы бюджета оценены в 2,6 миллиона рублей.

Сейчас карту можно купить в отделении «Почтобанка» и «Центральных касс», а также в киосках Роспечати и кассах автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU