Более 70 тысяч пермяков стали владельцами транспортных карт
Доходы оценены 2,6 миллиона рублей
Сейчас карту можно купить в отделении «Почтобанка» и «Центральных касс»Фото: Василий Вахрин
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В Перми выдали бесплатных транспортных карт на 2,6 миллиона рублей. Обладателями карт стали 71, 4 тысячи пермяков. Об этом сообщает издание «Business Class».
Больше всего карт продали после 1 февраля, когда вырос тариф на оплату проезда. Карты стали распространять через супермаркеты «Семья». Бесплатно с условием оплаты баланса 120 рублей было продано 50 тысяч карт. Выпадающие доходы бюджета оценены в 2,6 миллиона рублей.
Сейчас карту можно купить в отделении «Почтобанка» и «Центральных касс», а также в киосках Роспечати и кассах автовокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU