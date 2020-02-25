В Пермском крае водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:22:23+03:00

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В Краснокамске 24 февраля около остановки «Домики» на улице Сосновая горка в 05:15 водитель неизвестного автомобиля сбил 42-летнего мужчину, который шел по проезжей части, и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался.

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей трагедии. Всех, кто стал очевидцами смертельной аварии, просят сообщать по телефонам: +7 (34273) 32002, 02 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в полиции рассказали подробности страшного ДТП, в котором погиб молодой водитель отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU