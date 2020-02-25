Пермяк скрывался от приставов, чтобы не платить алименты

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:48:26+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми судебных приставов было исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина не платил алименты несовершеннолетнему сыну.

35-летний житель Перми не был уверен, что ребенок его, но никаких действий, чтобы установить отцовство не принимал. Вместо этого, он сменил место жительства и начал скрываться от приставов. Мужчину объявили в розыск. Также ему ограничили право управления автомобилем.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль нарушителя. У мужчины арестовали сотовый телефон. Чтобы не лишиться гаджета, должник ходатайствовал о самостоятельной реализации своего имущества и через несколько дней предоставил судебному приставу квитанцию об оплате на сумму 5 тысяч рублей. Деньги уже перечислили матери его ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU