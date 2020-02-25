Пермяк скрывался от приставов, чтобы не платить алименты
В Мотовилихинском районе Перми судебных приставов было исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина не платил алименты несовершеннолетнему сыну.
35-летний житель Перми не был уверен, что ребенок его, но никаких действий, чтобы установить отцовство не принимал. Вместо этого, он сменил место жительства и начал скрываться от приставов. Мужчину объявили в розыск. Также ему ограничили право управления автомобилем.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль нарушителя. У мужчины арестовали сотовый телефон. Чтобы не лишиться гаджета, должник ходатайствовал о самостоятельной реализации своего имущества и через несколько дней предоставил судебному приставу квитанцию об оплате на сумму 5 тысяч рублей. Деньги уже перечислили матери его ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU