2020-02-25T10:50:47+03:00
Общество

Tele2 организует лекцию художника-иллюстратора Леси Гусевой в Перми

Мобильный оператор Tele2 продолжает проект «Спичка» – сотни бесплатных лекций по всей стране от лидеров мнений и ведущих блогеров регионов. Встреча с пермской художницей состоится 26 февраля в Центре городской культуры
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Леся Гусева стала художником-иллюстратором в 26 лет без художественного образования. Она придумала Крошку Ши, #ПЕНСИОНЕРИЯ и много других интересных проектов. На «Спичке» 26 февраля Леся готова заряжать всех на творчество своим примером и доказать, что художником может стать каждый. Мероприятие будет интересно тем, кто работает в сфере визуального контента или мечтает сделать карьеру в творческой профессии.

На лекции вы узнаете, почему наличие таланта не так важно, чтобы стать художником, как стать известным и влюбить в себя подписчиков, а также несколько лайфхаков от маркетологов для творческих людей. Мероприятие пройдет в Центре городской культуры на Пушкина, 15 в 19:00, посетить его можно бесплатно по предварительной регистрации.

Компания Tele2 организует сотни лекций блогеров и экспертов по всей России. За два года проект планируется провести более 250 встреч в регионах Tele2 от Дальнего Востока до Северо-Запада. На них слушатели узнают о том, как создать личный бренд, начать зарабатывать со студенческих лет и вывести видеоблог в топ на YouTube.

Следующая «Спичка» в Перми состоится 11 марта. Тема лекции: «Минимализм и 5 непопулярных шагов к развитию личности». Ее проведет интернет-маркетолог, путешественник и марафонец Дмитрий Корековцев – основатель маркетингового агентства WebGid и школы предпринимателей SmmGid. Он расскажет о том, как отличить свои желания от желаний маркетологов, избавиться от лишнего и стать свободнее.

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