В Перми откроется ярмарка, посвященная Масленице
Открытие запланировано на 28 февраля
Масленица. Фото:парк Горького
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В Перми готовятся к грандиозному празднованию Масленицы. В пятницу, 28 февраля, в Перми откроется посвященная этому событию ярмарка.
Она будет принимать гостей с 28 февраля по 1 марта. Дегустация фермерских продуктов, развлекательная программа со скоморохами и розыгрышами ждут пермяков с 12:00 до 19:00 около гипермаркета «Лента» на Парковом.
Начало развлекательной программы запланировано на 1 марта. На этой площадке жители и гости города смогут приобрести мясную и молочную продукцию, продегустировать жареный сыр и разнообразные блины.
ИСТОЧНИК KP.RU