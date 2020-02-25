2020-02-25T10:03:34+03:00
Происшествия

«Фура влетела в автобус». В Перми из-за аварии образовалась пробка

ДТП произошло в Свердловском районе Перми
Лилия Абибулаева
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В районе торгового центра «Шоколад» образовалась пробка. Фото: @chp_59В районе торгового центра «Шоколад» образовалась пробка. Фото: @chp_59
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В социальных сетях пермяки сообщают о том, что на улице Героев Хасана столкнулись фура и автобус. Автомобили перекрыли движение, и образовалась пробка.

По сообщению очевидцев, водитель фуры поворачивал направо и не заметил автобус, который двигался по выделенной полосе. В результате в районе торгового центра «Шоколад» образовалась пробка.

Напомним, ранее мы писали, что постоять утром в пробке сегодня пришлось жителям Кировского района. Из-за аварии машины немогли проехать несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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