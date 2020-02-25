«Фура влетела в автобус». В Перми из-за аварии образовалась пробка
ДТП произошло в Свердловском районе Перми
В районе торгового центра «Шоколад» образовалась пробка. Фото: @chp_59
Изменить размер текста:
В социальных сетях пермяки сообщают о том, что на улице Героев Хасана столкнулись фура и автобус. Автомобили перекрыли движение, и образовалась пробка.
По сообщению очевидцев, водитель фуры поворачивал направо и не заметил автобус, который двигался по выделенной полосе. В результате в районе торгового центра «Шоколад» образовалась пробка.
Напомним, ранее мы писали, что постоять утром в пробке сегодня пришлось жителям Кировского района. Из-за аварии машины немогли проехать несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU