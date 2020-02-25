После Масленицы в Перми закроют ледовый городок
В Перми из-за теплой погоды ледовый городок «Легенды древней Пармы» прекращает работу. Однако проводить зиму пермяки смогут еще в работающем городке. Последний раз он примет гостей 1 марта.
В Пермском крае наступила теплая погода. Ледовые скульптуры и горки стали таять. Для обеспечения безопасности граждан ледовый городок «Легенды древней Пармы» решили закрыть. В течение недели демонтируют объекты городка.
Ледовый городок «Легенды древней Пармы» в последний раз примет посетителей в воскресенье, 1 марта - в день проводов Масленицы.
При этом катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ» на взлете продолжат работать. Режим работы зависит от температурных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU