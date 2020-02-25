После Масленицы в Перми закроют ледовый городок

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:52:49+03:00

При этом катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ» на взлете продолжат работать. Фото: Василий Вахрин

В последний раз он примет посетителей 1 марта

Изменить размер текста: A A

В Перми из-за теплой погоды ледовый городок «Легенды древней Пармы» прекращает работу. Однако проводить зиму пермяки смогут еще в работающем городке. Последний раз он примет гостей 1 марта.

В Пермском крае наступила теплая погода. Ледовые скульптуры и горки стали таять. Для обеспечения безопасности граждан ледовый городок «Легенды древней Пармы» решили закрыть. В течение недели демонтируют объекты городка.

Ледовый городок «Легенды древней Пармы» в последний раз примет посетителей в воскресенье, 1 марта - в день проводов Масленицы.

При этом катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ» на взлете продолжат работать. Режим работы зависит от температурных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU