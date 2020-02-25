2020-02-25T10:32:20+03:00
Происшествия

«Один человек погиб, четыре пострадали». В полиции рассказали подробности страшной аварии

По факту аварии проводится проверка
Лилия Абибулаева
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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюВ настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае вечером в воскресенье произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один из водителей и пострадали два человека. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

В ГУ МВД сообщили о том, что на трассе «Болгары-Юго-Камский» столкнулись «Лифан Смайли» и «Лада Приора». По предварительной информации, 24-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с отечественной легковушкой. В результате аварии погиб 24-летний водитель «Приоры». Двум пассажиркам «Лады» назначили амбулаторное лечение.

В результате ДТП водителя «Лифана» и ее 10-летнюю пассажирку с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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