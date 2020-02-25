2020-02-25T09:10:08+03:00
Происшествия

В Перми с крыши частного дома упал мужчина

Его отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На место вызвали бригаду «скорой помощи»На место вызвали бригаду «скорой помощи»Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с крыши частного дома упал мужчина. Известно, что пермяк залез на высоту 4 метра, чтобы очистить крышу от снега, но не удержался и упал.

На место вызвали бригаду «скорой помощи». 80-летнего мужчину осмотрели и отправили в травмпункт городской поликлиники №5.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Приехавшие врачи осмотрели молодого человека и с сочетанными травмами тела отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяк скрывался от приставов, чтобы не платить алименты
Tele2 организует лекцию художника-иллюстратора Леси Гусевой в Перми
В Перми откроется ярмарка, посвященная Масленице
«Фура влетела в автобус». В Перми из-за аварии образовалась пробка
После Масленицы в Перми закроют ледовый городок
«Один человек погиб, четыре пострадали». В полиции рассказали подробности страшной аварии
В Перми с крыши частного дома упал мужчина
На второй этап ремонт улицы Строителей в Перми планируют выделить почти 300 миллионов рублей
В Перми прошел фестиваль еды «Гастроли-фест»
В Перми закончились поиски мужчины, который пропал при странных обстоятельствах
«Стоим уже час!». В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка
В Перми на предстоящей неделе воды не будет в двух районах Перми
Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
«Выпивший человек - такой же пациент, как и все». В минздраве Прикамья прокомментировали видео с врачами скорой, тащившими пациента по асфальту
Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ