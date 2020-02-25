В Перми с крыши частного дома упал мужчина

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:10:08+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с крыши частного дома упал мужчина. Известно, что пермяк залез на высоту 4 метра, чтобы очистить крышу от снега, но не удержался и упал.

На место вызвали бригаду «скорой помощи». 80-летнего мужчину осмотрели и отправили в травмпункт городской поликлиники №5.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Приехавшие врачи осмотрели молодого человека и с сочетанными травмами тела отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU