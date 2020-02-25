На второй этап ремонт улицы Строителей в Перми планируют выделить почти 300 миллионов рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:51:53+03:00

Второй отрезок автодороги – от пл. Гайдара до Стахановской (3,12 км), намереваются строить в 2020 – 2024 годах Фото: Василий Вахрин

Эти средства были предусмотрены еще в прошлом году, но не использовались

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Власти Прикамья заложили почти 300 миллионов рублей на ремонт улицы строителей. Издание «Business Class» сообщает, что на возведение второго этапа дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара – ул. Стахановская» в бюджете Пермского края заложили 285 миллионов рублей. Еще 15 миллионов рублей выделили из бюджета Перми.

Известно, что средства были предусмотрены еще в прошлом году, но не использовались, поэтому их перенесли на 2020 год. Поправки в бюджет внесены на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Второй отрезок автодороги – от пл. Гайдара до Стахановской (3,12 км), намереваются строить в 2020 – 2024 годах. На выполнение работ потребуется 2,189 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU