На второй этап ремонт улицы Строителей в Перми планируют выделить почти 300 миллионов рублей
Власти Прикамья заложили почти 300 миллионов рублей на ремонт улицы строителей. Издание «Business Class» сообщает, что на возведение второго этапа дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара – ул. Стахановская» в бюджете Пермского края заложили 285 миллионов рублей. Еще 15 миллионов рублей выделили из бюджета Перми.
Известно, что средства были предусмотрены еще в прошлом году, но не использовались, поэтому их перенесли на 2020 год. Поправки в бюджет внесены на рассмотрение Законодательного собрания региона.
Второй отрезок автодороги – от пл. Гайдара до Стахановской (3,12 км), намереваются строить в 2020 – 2024 годах. На выполнение работ потребуется 2,189 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU