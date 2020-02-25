В Перми закончились поиски мужчины, который пропал при странных обстоятельствах

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:05:03+03:00

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Несколько дней назад в социальных сетях сообщили о пропаже 32-летнего Андрея П. Мужчина пропал в пятницу, 21 февраля. Он вышел из дома в районе Гознака и больше на связь не выходил. Мобильный телефон был отключен.

Во вторник, 25 февраля, стало известно, что поиски мужчины остановлены. Его нашли живым и здоровым. В социальных сетях сообщают, что у него все хорошо.

Напомним, ранее мы писали от ом, что окончены поиски пропавшей в Перми женщины. 21 февраля на странице Вконтакте пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой появился пост, в котором сообщается, что женщина найдена.

ИСТОЧНИК KP.RU