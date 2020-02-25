«Стоим уже час!». В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка
Люди жалуются, что вынуждены стоять несколько часов [Видео]
В результате ДТП машина получила сильные механические повреждения Фото: @Chp_59
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В Перми на Коммунальном мосту произошла авария, из-за которой в сторону города скопился огромный затор.
По сообщению очевидцев, авария произошла около 7 утра. Водитель такси на круговом перекрестке въехал в трактор, который убирал дорогу. В результате ДТП машина получила сильные механические повреждения. О пострадавших ничего неизвестно.
В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка
Информация о ДТП уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском автосервисе произошло ДТП. В результате наезда пострадала 53-летняя женщина
ИСТОЧНИК KP.RU