2020-02-25T06:39:13+03:00
Происшествия

«Стоим уже час!». В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка

Люди жалуются, что вынуждены стоять несколько часов [Видео]
Лилия Абибулаева
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В результате ДТП машина получила сильные механические повреждения Фото: @Chp_59В результате ДТП машина получила сильные механические повреждения Фото: @Chp_59
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В Перми на Коммунальном мосту произошла авария, из-за которой в сторону города скопился огромный затор.

По сообщению очевидцев, авария произошла около 7 утра. Водитель такси на круговом перекрестке въехал в трактор, который убирал дорогу. В результате ДТП машина получила сильные механические повреждения. О пострадавших ничего неизвестно.

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В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка
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Информация о ДТП уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском автосервисе произошло ДТП. В результате наезда пострадала 53-летняя женщина

ИСТОЧНИК KP.RU

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