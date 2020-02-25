В Перми на предстоящей неделе воды не будет в двух районах Перми
В Перми в Орджоникидзевском и Индустриальном районах на предстоящей неделе отключат воду.
Так, во вторник, 25 февраля, воды не будет в Индустриальном районе Перми. Воду отключат с 9:30 до 18:00:
- Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32а;
-Олега Кошевого, 27, 29, 31, 33, 34, 4, 40;
-Подводников, 87, 94, 96;
- Рязанской, 80, 80а, 86, 97а, 97б;
- Теплогорской, 43;
- Шахтерской, 26.
В конце недели в воскресенье, 1 марта, с 11:00 до 19:00 краны пересохнут в Орджоникидзевском районе Перми:
Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;
Коспашская, 12, 5, 7, 9;
Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;
Усадебная, 2, 3, 4, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU