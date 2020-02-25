2020-02-25T06:24:20+03:00
Общество

В Перми на предстоящей неделе воды не будет в двух районах Перми

Будут проводиться ремонтные работы
Лилия Абибулаева
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Жителям рекомендуют запастись водойЖителям рекомендуют запастись водойФото: Василий Вахрин
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В Перми в Орджоникидзевском и Индустриальном районах на предстоящей неделе отключат воду.

Так, во вторник, 25 февраля, воды не будет в Индустриальном районе Перми. Воду отключат с 9:30 до 18:00:

- Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32а;

-Олега Кошевого, 27, 29, 31, 33, 34, 4, 40;

-Подводников, 87, 94, 96;

- Рязанской, 80, 80а, 86, 97а, 97б;

- Теплогорской, 43;

- Шахтерской, 26.

В конце недели в воскресенье, 1 марта, с 11:00 до 19:00 краны пересохнут в Орджоникидзевском районе Перми:

Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;

Коспашская, 12, 5, 7, 9;

Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;

Усадебная, 2, 3, 4, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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