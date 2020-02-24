Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
В подмосковной деревне Щеголево завершились съемки фильма «Сердце Пармы», снятого по роману Алексея Иванова. В последний день снимали начальные эпизоды – из горящего деревянного собора спасаются двое детей: будущий князь Михаил и Тичерть – ведьма-ламия. Теперь кинокомпании предстоит монтаж и озвучивание.
Напомним, значительную часть фильма снимали в Прикамье – под Губахой. Там построили деревянную крепость, храм и монастырские кельи. В феврале все эти постройки кинокомпания передала городу.Уже в следующем году декорации станут одной из туристических точек маршрута по местам съемок фильма «Сердце Пармы».
Напомним, премьера фильма «Сердце Пармы» запланирована на 2021 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU