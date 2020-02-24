Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:28:29+03:00

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24 февраля в Пермь привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ.

Кубок перевозят по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре, строго в вертикальном положении, в специально бронеавтомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной из ФГУП «Главный центр специальной связи». Переносят Кубок как минимум два человека и исключительно в перчатках.

В Пермь Кубок прибыл в рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной хоккейной лиги. В течение двух часов, с 15.00 до 17.00, все желающие могут сфотографироваться с легендарным трофеем в ТЦ «Колизей Синема» (ул. Куйбышева, 16, 1 этаж).

Одними из первых такую возможность получили юные хоккеисты из команды «Легенда», которые победили на чемпионате Пермского края, и теперь поедут представлять наш регион на Всероссийском турнире «Золотая шайба».

ИСТОЧНИК KP.RU