Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ
24 февраля в Пермь привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ.
Кубок перевозят по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре, строго в вертикальном положении, в специально бронеавтомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной из ФГУП «Главный центр специальной связи». Переносят Кубок как минимум два человека и исключительно в перчатках.
В Пермь Кубок прибыл в рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной хоккейной лиги. В течение двух часов, с 15.00 до 17.00, все желающие могут сфотографироваться с легендарным трофеем в ТЦ «Колизей Синема» (ул. Куйбышева, 16, 1 этаж).
.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
Одними из первых такую возможность получили юные хоккеисты из команды «Легенда», которые победили на чемпионате Пермского края, и теперь поедут представлять наш регион на Всероссийском турнире «Золотая шайба».
.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
ИСТОЧНИК KP.RU