2020-02-24T13:28:29+03:00
Спорт

Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ

Легендарный трофей прибыл в наш город на бронированном автомобиле
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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24 февраля в Пермь привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ.

Кубок перевозят по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре, строго в вертикальном положении, в специально бронеавтомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной из ФГУП «Главный центр специальной связи». Переносят Кубок как минимум два человека и исключительно в перчатках.

В Пермь Кубок прибыл в рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной хоккейной лиги. В течение двух часов, с 15.00 до 17.00, все желающие могут сфотографироваться с легендарным трофеем в ТЦ «Колизей Синема» (ул. Куйбышева, 16, 1 этаж).

. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Одними из первых такую возможность получили юные хоккеисты из команды «Легенда», которые победили на чемпионате Пермского края, и теперь поедут представлять наш регион на Всероссийском турнире «Золотая шайба».

. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ
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