В сети появилось видео того, как в Перми такси врезалось в полицейскую машину
В ночь на 24 февраля в Перми, на перекрестке улиц Осинская и Монастырская, возле Соборной мечети произошло ДТП. Водитель такси, ехавший про второстепенной дороге, не уступил дорогу полицейской «ГАЗели» и его машина врезалась в служебный автомобиль.
- Предварительно установлено, что 56-летний водитель Nissan Almera не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге служебному автомобилю ГАЗ-32215 и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
Из людей никто не пострадал. Видео произошедшего ДТП опубликовал паблик @chp_59.
ИСТОЧНИК KP.RU