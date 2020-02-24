2020-02-24T12:12:27+03:00
Происшествия

В сети появилось видео того, как в Перми такси врезалось в полицейскую машину

Авария произошла возле Соборной мечети [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В ночь на 24 февраля в Перми, на перекрестке улиц Осинская и Монастырская, возле Соборной мечети произошло ДТП. Водитель такси, ехавший про второстепенной дороге, не уступил дорогу полицейской «ГАЗели» и его машина врезалась в служебный автомобиль.

- Предварительно установлено, что 56-летний водитель Nissan Almera не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге служебному автомобилю ГАЗ-32215 и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Из людей никто не пострадал. Видео произошедшего ДТП опубликовал паблик @chp_59.

chp_59chp_59
Такси врезалось в полицейскую машину
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ИСТОЧНИК KP.RU

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