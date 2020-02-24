2020-02-24T12:50:17+03:00
Происшествия

«Малышка ударилась головой». Два человека пострадали, катаясь в Перми на тюбингах

Их отправили в больницы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Днем 23 февраля в Перми произошли два несчастных случая, связанных с катанием на тюбингах. На лыжной базе «Подснежник» 8-летняя девочка выпала из тюбинга и ударилась головой. Малышку увезли в краевую детскую больницу.

- Пациента осмотрел нейрохирург, - сообщили в больнице. - Девочку отпустили на амбулаторное лечение.

Примерно в это же время травму получила 31-летняя женщина, катавшаяся на «ватрушке» на лыжной базе «Электрон», находящейся на улице Ягодная. Женщину госпитализировали в МЧС №9.

Напомним, в прошлом году на лыжной базе «Подснежник» почти одновременно врезались в дерево 38-летняя женщина и семилетний мальчик, также катавшиеся на тюбингах. У женщины были зафиксированы переломы свода и основания черепа. Врачи боролись за ее жизнь почти двое суток, но, к сожалению, спасти женщину не удалось.

Советы медиков и спасателей

1. Убедитесь, что горка безопасна. Проверьте, куда ведет спуск с нее, понаблюдайте, как катаются другие люди.

2. Перед спуском сделайте паузу, которая позволит скатившимся перед вами подняться и уйти. Не упускайте из вида детей.

3. Проверьте, не повреждены ли ваши санки, надежно ли зафиксированы крепления на лыжах.

4. Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев.

5. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или на катках. Необходимо избегать места, близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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