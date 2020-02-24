В двух районах Перми отключат холодную воду

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:55:48+03:00

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Жители двух районов Перми останутся без воды на этой неделе. Об этом сообщил «Новогор-Прикамье».

- Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями, - объяснили в компании

В связи с аварийно-восстановительными работами в доме по улице Олега Кошевого, 27, во вторник, 25 февраля, с 9.00 до 18.00 без воды останутся дома в Индустриальном районе:

ул. Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32А;

ул. Олега Кошевого, 27, 29, 31, 33, 34, 4, 40;

ул. Подводников, 87, 94, 96;

ул. Рязанская, 80, 80А, 86, 97А, 97Б;

ул. Теплогорская, 43;

ул. Шахтерская, 26.

А в воскресенье, 1 марта, воду отключат в Орджоникидзевском районе в связи с аварийно-восстановительными работами по улице Коспашская, 5.

С 11:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;

ул. Коспашская, 12, 5, 7, 9;

ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Усадебная, 2, 3, 4, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU