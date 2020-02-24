«Машины – просто всмятку». В Перми в ДТП пострадали три человека
Рано утром в воскресенье, 23 февраля, в Свердловском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие.
28-летний житель Чусового ехал на своем кроссовере автомобиль «Киа Спортадж» по улице Чкалова в направлении улицы Карпинского. Но возле дома № 56 водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Его автомобиль в лоб столкнулся с корейской легковушкой «Киа Рио». В результате столкновения обе машины разбились просто всмятку. Пострадали и люди. 29-летний водитель «Киа Рио» получил травму ноги и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Водителю кроссовера и его 31-летней пассажирке рекомендовано амбулаторное лечение.
- По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.
.Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU