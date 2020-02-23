На баскетбольном матче Россия-Северная Македония мяч прилетел в голову болельщицы

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:38:42+03:00

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23 февраля в Перми прошел отборочный матч по баскетболу между командами России и Северной Македонии. У дворца спорта, как и положено, дежурили машины «скорой помощи», и как оказалось, не зря.

Во время матча произошло неприятное ЧП. В начале четвертой четверти мяч во время атаки попал в голову болельщице. Удар был такой силы, что здоровьем зрительницы пришлось заниматься врачам «скорой помощи», дежурившим во время матча в УДС «Молот».

- Сначала медики подошли к пострадавшей, потом ее увели с трибун и начали оказывать медицинскую помощь, - рассказали очевидцы.

Напомним, в игре победили баскетболисты сборной России со счетом 77:67.

ИСТОЧНИК KP.RU