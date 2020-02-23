2020-02-23T21:15:23+03:00
Спорт

В игре с Македонией Максим Григорьев реализовал два дальних броска подряд

А всего за игру он помог российской сборной забить семь очков
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: РФБ.Фото: РФБ.
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23 февраля российская сборная по баскетболу победила в Перми команду Северной Македонии, взяв реванш за проигрыш в Италии. Отличились оба игрока пермской «Пармы», игравшие в составе команды.

- Сборную России сильно выручил Евгений Валиев, - прокомментировали игру пермяков в Российской Федерации Баскетбола. - Форвард местной «Пармы», который крайне редко атакует издали, стал первым в составе нашей команды, кому удалось реализовать трехочковый. А за мгновение до конца периода он же эффектно отправил мяч в кольцо из-под щита, сведя отставание к минимуму.

На счету Евгения Валиева оказалось пять очков. Особо отличился в игре и Максим Григорьев.

- Дважды македонцы сокращали отставание до трех очков. Однако во втором случае получили достойный ответ от Максима Григорьева: снайпер, игравший на родном пермском паркете, реализовал два дальних броска подряд – 57:48!

ИСТОЧНИК KP.RU

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