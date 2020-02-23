В Перми в ДТП с такси и иномаркой пострадали три человека

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:59:04+03:00

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ДТП с пострадавшими произошло ранним утром 23 февраля в Перми на дамбе Стаханова-Чкалова. Около шести часов утра столкнулись два автомобиля Кia. Одна из иномарок была такси и везла двух пассажиров – мужчину и женщину.

В причинах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД, однако известно, что в результате столкновения пострадали как минимум три человека: 30-летний водитель такси – у него черепно-мозговая травма - и оба его пассажира. У них многочисленные травмы конечностей. Людей из покореженных авто пришлось деблокировать спасателям.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения двух большегрузов погибли два человека. Еще один водитель находится сейчас в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU