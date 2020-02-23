ТОП-5 самых популярных вариантов названия транспортной карты, за которые голосуют пермяки

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:02:55+03:00

Голосование за название транспортной карты продлится до 26 февраля. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Голосование продлится до 26 февраля, название-победитель будет нанесено на саму карту

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20 февраля на портале «Управляем вместе» началось голосование за название, которое будет носить транспортная карта.

Во втором туре сражаются за победу – бесплатный проездной на квартал - 15 отобранных вариантов, среди которых нет «Пермской езды», которую администрация города посчитала двусмысленной из-за возможности хулиганского сокращения. Автору этого популярного варианта подарили билеты в театр, но до итогового голосования не допустили.

ТОП-5 самых популярных названий транспортной карты на 23 февраля выглядит так:

Малахит – 302 голоса Едем с медведем – 272 голоса Парма – 150 голосов Клевер – 111 голосов Кама-карта – 59 голосов.

Голосование за лучшее название продлится до 26 февраля. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту.

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Итоги будут подведены в конце февраля (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU