ТОП-5 самых популярных вариантов названия транспортной карты, за которые голосуют пермяки
20 февраля на портале «Управляем вместе» началось голосование за название, которое будет носить транспортная карта.
Во втором туре сражаются за победу – бесплатный проездной на квартал - 15 отобранных вариантов, среди которых нет «Пермской езды», которую администрация города посчитала двусмысленной из-за возможности хулиганского сокращения. Автору этого популярного варианта подарили билеты в театр, но до итогового голосования не допустили.
ТОП-5 самых популярных названий транспортной карты на 23 февраля выглядит так:
Малахит – 302 голоса Едем с медведем – 272 голоса Парма – 150 голосов Клевер – 111 голосов Кама-карта – 59 голосов.
Голосование за лучшее название продлится до 26 февраля. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту.
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Итоги будут подведены в конце февраля (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU