2020-02-23T13:06:10+03:00
Происшествия

«В подвале прорвало трубу с горячей водой». 600 жителей Перми остались без тепла из-за аварии

Коммунальщики устраняли повреждение более 14 часов
Алена ОВЧИННИКОВА
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Аварию устраняли более 14 часов.Аварию устраняли более 14 часов.Фото: Василий Вахрин
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22 февраля с самого утра и до поздней ночи 586 пермякам, живущим на улице Балхашской пришлось сидеть без отопления и горячей воды. Причина - порыв трубы с горячей водой в подвале.

- Пар стоит в подъезде и квартирах, - звонили жильцы дома по адресу Балхашская, 205 в аварийную службу.

На место выехали авариные бригады, спасатели и представители администрации города и района. Чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, коммунальщикам пришлось отключить от тепла и горячего водоснабжения несколько соседних домов.

Работы по восстановлению продолжались несколько часов и были завершены глубокой ночью 23 февраля. Около двух часов ночи теплоснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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