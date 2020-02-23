«В подвале прорвало трубу с горячей водой». 600 жителей Перми остались без тепла из-за аварии

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

22 февраля с самого утра и до поздней ночи 586 пермякам, живущим на улице Балхашской пришлось сидеть без отопления и горячей воды. Причина - порыв трубы с горячей водой в подвале.

- Пар стоит в подъезде и квартирах, - звонили жильцы дома по адресу Балхашская, 205 в аварийную службу.

На место выехали авариные бригады, спасатели и представители администрации города и района. Чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, коммунальщикам пришлось отключить от тепла и горячего водоснабжения несколько соседних домов.

Работы по восстановлению продолжались несколько часов и были завершены глубокой ночью 23 февраля. Около двух часов ночи теплоснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU