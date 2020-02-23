В пермском автосервисе произошло ДТП

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:44:24+03:00

В причинах аварии на автомойке в Перми разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Необычное ДТП произошло в Перми 22 февраля днем. Легковой автомобиль наехал на пострадавшую женщину не на проезжей части, а в помещении автосервиса на улице Леонова, 59.

- Авария случилась в 14.30, - сообщил «Комсомольской правде»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – Водитель легкового автомобиля, выезжающий с мойки самообслуживания, сбил женщину-пешехода.

На место были вызваны медики «скорой помощи». Врачи осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в тот же день в Очерском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись два большегруза, в итоге погибли два человека. Еще один водитель был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU