В пермском автосервисе произошло ДТП
Необычное ДТП произошло в Перми 22 февраля днем. Легковой автомобиль наехал на пострадавшую женщину не на проезжей части, а в помещении автосервиса на улице Леонова, 59.
- Авария случилась в 14.30, - сообщил «Комсомольской правде»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – Водитель легкового автомобиля, выезжающий с мойки самообслуживания, сбил женщину-пешехода.
На место были вызваны медики «скорой помощи». Врачи осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомним, ранее мы писали о том, что в тот же день в Очерском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись два большегруза, в итоге погибли два человека. Еще один водитель был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU