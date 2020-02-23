2020-02-23T11:22:10+03:00
Общество

В Пермском крае из-за оттепели закрыли ледовую переправу

Продолжают действовать еще десять
Алена ОВЧИННИКОВА
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В Пермском крае из-за оттепели временно приостановлена работа ледовой переправы в Кунгурском районе через реку Сылва.В Пермском крае из-за оттепели временно приостановлена работа ледовой переправы в Кунгурском районе через реку Сылва.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В МЧС сообщили, что в Пермском крае из-за оттепели временно приостановлена работа ледовой переправы в Кунгурском районе через реку Сылва. Находится она вблизи села Троица (село Троица - поселок Ильича) и была предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.

На территории края продолжают действовать 10 ледовых переправ:

Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Лугдын - поселок Кебраты.

Через реку Кама переправа, соединяющая поселок Касимовка - поселок Верхняя старица.

Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Пернояг - поселок Гайны.

Через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района.

Переправа в Оханском районе (поселок Юго-Камский и город Оханск).

Переправа в Соликамском городском округе (поселок Тюлькино с деревней Тюлькино);

Переправа через реку Коса (Усть-Коса-Коса)

Переправа через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая).

Переправа через залив «Боровская волжанка» поселок Усть-Боровая.

Переправа через р. Кама поселок Нижний склад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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