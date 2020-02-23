В Пермском крае из-за оттепели закрыли ледовую переправу
В МЧС сообщили, что в Пермском крае из-за оттепели временно приостановлена работа ледовой переправы в Кунгурском районе через реку Сылва. Находится она вблизи села Троица (село Троица - поселок Ильича) и была предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.
На территории края продолжают действовать 10 ледовых переправ:
Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Лугдын - поселок Кебраты.
Через реку Кама переправа, соединяющая поселок Касимовка - поселок Верхняя старица.
Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Пернояг - поселок Гайны.
Через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района.
Переправа в Оханском районе (поселок Юго-Камский и город Оханск).
Переправа в Соликамском городском округе (поселок Тюлькино с деревней Тюлькино);
Переправа через реку Коса (Усть-Коса-Коса)
Переправа через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая).
Переправа через залив «Боровская волжанка» поселок Усть-Боровая.
Переправа через р. Кама поселок Нижний склад.
ИСТОЧНИК KP.RU