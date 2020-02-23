2020-02-23T11:04:05+03:00
Общество

Пермский Роспотребнадзор арестовал 185 партий снюса

А всего это 604 упаковки 62 различных наименований
Алена ОВЧИННИКОВА
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А штрафы за продажу снюсов подросткам теперь составляют до 150 тысяч рублей.А штрафы за продажу снюсов подросткам теперь составляют до 150 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Пермском крае продолжается борьбе со снюсами. На днях вступил в силу закон, согласно которому тех, кто продает некурительные никотинсодержащие смеси несовершеннолетним, будут штрафовать до 150 тысяч рублей.

А краевой Роспотребнадзор сообщил о том, что совместно с полицейскими за два последних месяца арестовал 185 партий некурительной никотинсодержащей продукции общим количеством 604 упаковки. Каждая в среднем содержала от 20 до 24 порций снюса.

- По итогам проверок составлено 34 протокола об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Общая сумма штрафов составила 634 тыс. рублей. А в сети Интернет выявлено 56 сайтов с информацией о продаже никотинсодержащей продукции. Поданы иски в суд. Владельцы 42 сайтов удалили информацию о продаже снюсов самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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