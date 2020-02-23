2020-02-23T09:29:02+03:00
Происшествия

В Кунгуре водитель иномарки врезался в здание редакции газеты «Искра»

ДТП на улице Ленина произошло утром 23 февраля
Алена ОВЧИННИКОВА
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ДТП произошло 23 февраля утром. Фото: кунгурская газета "Искра"ДТП произошло 23 февраля утром. Фото: кунгурская газета "Искра"
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23 февраля в Кунгуре водитель автомобиля Mitsubishi влетел в здание редакции газеты «Искра». ЧП произошло утром на улице Ленина. Информация об этом появилась на странице издания в соцсетях.

- Иномарка, не доехав до перекрестка Ленина – Уральская выехала на обочину, «перелетела» водосточную канаву и приземлилась на тротуар, - рассказывают журналисты газеты. – По предварительной информации авария произошла из-за скользкой дороги.

Информации о пострадавших пока нет. Напомним, 22 февраля вечером в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В Очерском районе столкнулись два большегруза, два человека погибли, один пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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