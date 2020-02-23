В Кунгуре водитель иномарки врезался в здание редакции газеты «Искра»
23 февраля в Кунгуре водитель автомобиля Mitsubishi влетел в здание редакции газеты «Искра». ЧП произошло утром на улице Ленина. Информация об этом появилась на странице издания в соцсетях.
- Иномарка, не доехав до перекрестка Ленина – Уральская выехала на обочину, «перелетела» водосточную канаву и приземлилась на тротуар, - рассказывают журналисты газеты. – По предварительной информации авария произошла из-за скользкой дороги.
Информации о пострадавших пока нет. Напомним, 22 февраля вечером в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В Очерском районе столкнулись два большегруза, два человека погибли, один пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU