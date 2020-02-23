2020-02-23T08:48:09+03:00
Спорт

Максим Григорьев и Евгений Валиев в составе сборной России на матче против Северной Македонии!

Встречаемся на баскетболе!
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Евгений Валиев. Фото: БК "Парма"Евгений Валиев. Фото: БК "Парма"
Изменить размер текста:

В субботу, 22 февраля, поздно вечером стало известно, что играть в отборочном матче чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии будут два игрока Пармы: Максим Григорьев и Евгений Валиев. РФБ сообщила об окончательном составе команды на эту игру.

- Лагерь главной команды страны по баскетболу пополнился еще одним игроком, - сообщила на своей официальной странице в Facebook Российская Федерация Баскетбола. - Это центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой. Он стал 17-м баскетболистом в расположении национальной сборной в преддверии квалификационного матча Евробаскета-2021 против Северной Македонии.

В пятницу Джоэл Боломбой сыграл в Евролиге в гостях против «Црвены Звезды» (86:81), за 12 минут набрав 2 очка, и вернулся в Москву только в субботу утром. А уже через несколько часов отправился в новый полет, взяв курс на Пермь. В сборной Боломбой успевает провести только одну бросковую тренировку – утром в воскресенье перед матчем.

В заявку на матч с Северной Македонией вошли следующие 12 игроков: защитники Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород», Нижний Новгород), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край), форварды Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Зенит», Санкт-Петербург), центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА, Москва), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сборная России в домашнем матче встречается с Северной Македонией. Прямая онлайн-трансляция

Баскетбол, матч Россия - Северная Македония 23 февраля 2020. Прямая он-лайн-трансляция из УДС "Молот" состоится 23 февраля 2020. Составы команд, прогнозы на отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии. [трансляция]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В подвале прорвало трубу с горячей водой». 600 жителей Перми остались без тепла из-за аварии
В пермском автосервисе произошло ДТП
В Пермском крае из-за оттепели закрыли ледовую переправу
Пермский Роспотребнадзор арестовал 185 партий снюса
Дмитрий Махонин опубликовал в Instagram свое армейское фото
В Кунгуре водитель иномарки врезался в здание редакции газеты «Искра»
Максим Григорьев и Евгений Валиев в составе сборной России на матче против Северной Македонии!
Смертельное ДТП в Пермском крае: в результате столкновения двух фур погибли два человека
В Перми с крыши двухэтажки лед сошел вместе с крышей
«Готовимся к Масленице». В Пермском крае блины – одни из самых дешевых в России
«Честь мундира и статусность – не главное». Городские власти прокомментировали ситуацию в пермском лицее №9
Театр «У Моста» вернулся с фестиваля, проходившего на Кипре, с двумя наградами