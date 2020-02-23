2020-02-23T08:17:31+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Пермском крае: в результате столкновения двух фур погибли два человека

Один человек доставлен в больницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Смертельное ДТП произошло в Очерском районе вечером 22 февраля.Смертельное ДТП произошло в Очерском районе вечером 22 февраля.Фото: Василий Вахрин
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Смертельное ДТП произошло 22 февраля в Очерском районе Пермского края. В результате столкновения двух большегрузов погибли два человека, один госпитализирован в больницу.

- ДТП произошло 21.35 на 463 км автодороги «Подъезд к Перми от «М-7 Волга», - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – 50-летний водитель, управляя автомобилем «Дав» с полуприцепом, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом «Вольво». В результате ДТП водитель большегруза и и его 51-летняя пассажирка получили смертельные травмы.

49-летний водитель, управлявший фурой «Вольво» доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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