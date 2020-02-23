В Перми с крыши двухэтажки лед сошел вместе с крышей
Почти неделю в Перми стоят плюсовые температуры и огромные толщи снега и льда, скопившиеся на крышах за зиму, начинают сходить вниз. На днях от падения глыбы льда в центре города пострадала семилетняя девочка, еще несколько прохожих получили травмы.
Поздно вечером 21 февраля в пермском микрорайоне Садовый лед с крыши двухэтажки сошел вместе с крышей. Это произошло на улице Пушкарской, 130. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. Они опубликовали фото с места ЧП.
Судя по кадрам, многокилограммовые глыбы льда падали вниз вместе с шифером. Кому-то из жильцов сильно не повезло: глыбы упали прямо на балкон и оборвали его.
- Лед завалил подъезд и всю пешеходную дорожку, страшно подумать, что было, если бы это произошло днем, - пишут жильцы дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU