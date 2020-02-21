Из-за ДТП в центре Перми на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:38:50+03:00

Весь поток машин вынужден был ехать по одной полосе Фото: Василий Вахрин

Чтобы добраться до города, людям приходится стоять по несколько часов

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В центре Перми столкнулись три автомобиля на улице Попова в сторону города, не доезжая до улицы Петропавловская. При столкновении машины перекрыли две из трех полос на улице Попова. Единственная свободная полоса предназначена для поворота налево.

-Чтобы проехать стоял несколько часов! По Коммунальному мосту лучше в город не ехать! -пишут очевидцы в социальных сетях.

Весь поток машин вынужден был ехать по одной полосе. Из-за этого образовалась огромная пробка от улицы Якутской до Петропавловской.

ИСТОЧНИК KP.RU