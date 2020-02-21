Игрок «Пармы» Евгений Валиев принес 1 очко в отборочном матче сборной России на Евробаскете-2021
В Италии завершился отборочный матч Чемпионата Европы по баскетболу -2021. Это была тяжелейшая игра, но, к сожалению, сборная России уступила сборной Италии со счетом 83:64.
Несмотря на поражение, ребята играли очень хорошо, боролись за каждый мяч. Особую пользу команде оказал игрок «Пармы» Евгений Валиев. 1 очко и 2 подбора - малая часть заслуг Евгения в этой игре.
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Отборочный тур чемпионата только начался. В воскресенье, 23 февраля, сборная России встретится с командой Македонии. Матч пройдет в Перми, во дворце спорта «Молот».
ИСТОЧНИК KP.RU