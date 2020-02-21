2020-02-21T10:23:20+03:00
Спорт

Игрок «Пармы» Евгений Валиев принес 1 очко в отборочном матче сборной России на Евробаскете-2021

Российская команда встречалась со соборной Италии
Лилия Абибулаева
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В команду входит еще один пермяк - Максим Григорьев. фото: БК "Парма"В команду входит еще один пермяк - Максим Григорьев. фото: БК "Парма"
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В Италии завершился отборочный матч Чемпионата Европы по баскетболу -2021. Это была тяжелейшая игра, но, к сожалению, сборная России уступила сборной Италии со счетом 83:64.

Несмотря на поражение, ребята играли очень хорошо, боролись за каждый мяч. Особую пользу команде оказал игрок «Пармы» Евгений Валиев. 1 очко и 2 подбора - малая часть заслуг Евгения в этой игре.

В команду входит еще один пермяк - Максим Григорьев

Отборочный тур чемпионата только начался. В воскресенье, 23 февраля, сборная России встретится с командой Македонии. Матч пройдет в Перми, во дворце спорта «Молот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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