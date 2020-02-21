2020-02-21T09:37:24+03:00
Происшествия

В Прикамье из-за уволенной мигрантки закрыли столовую

Заведение опечатано
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Кафе закрыли на 14 сутокКафе закрыли на 14 сутокФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Губахе судебные приставы опечатали двери столовой «Пышка» из-за уволенной сотрудницы.

Оказалось, что владелец заведения нарушила требования миграционного законодательства и не уведомила миграционные органы о расторжении договора с гражданкой Украины.

Суд постановил признать владелицу кафе виновной и приостановить деятельность столовой «Пышка» на 14 суток.

Судебные приставы опечатали двери кафе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после ЧП в «Карамели» закрыли 11 хостелов. Прокуратура проверила все мини-гостиницы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье из-за уволенной мигрантки закрыли столовую
В Пермском крае бухгалтер присвоила себе деньги сотрудников
В Пермском крае будет создан координационный совет при губернаторе
В Перми на 12-летнюю школьницу упала сосулька
В Перми после ЧП в «Карамели» закрыли 11 хостелов
Следователи проверят дом в Березниках, про который рассказал Андрей Малахов
Министр обороны Сергей Шойгу может на следующей неделе приехать в Пермь
«Уехала в больницу и не вернулась». В Прикамье разыскивают 31-летнюю женщину
«Слышали визг животного». В Прикамье неизвестные зверски убили собаку
В Прикамье женщину отправили в колонию за неуплату алиментов
Автобус №3 вновь будет ходить до Перми 1
«Иск удовлетворить полностью». Контракт на поставку в Пермь «Льва» и «Львят» признан недействительным
В Прикамье легковушка сбила мужчину на «зебре»
Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми
В Прикамье на ремонт Чусовского моста выделят 33 миллиона рублей
В Прикамье за убитого волка будут платить 20 тысяч рублей
«Клевер», «Малахит», «Парма». В Перми началось голосование за название транспортной карты
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросу организации пассажирских перевозок