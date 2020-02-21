В Прикамье из-за уволенной мигрантки закрыли столовую
Заведение опечатано
Кафе закрыли на 14 сутокФото: Василий Вахрин
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В Губахе судебные приставы опечатали двери столовой «Пышка» из-за уволенной сотрудницы.
Оказалось, что владелец заведения нарушила требования миграционного законодательства и не уведомила миграционные органы о расторжении договора с гражданкой Украины.
Суд постановил признать владелицу кафе виновной и приостановить деятельность столовой «Пышка» на 14 суток.
Судебные приставы опечатали двери кафе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после ЧП в «Карамели» закрыли 11 хостелов. Прокуратура проверила все мини-гостиницы города.
ИСТОЧНИК KP.RU