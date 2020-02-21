В Пермском крае бухгалтер присвоила себе деньги сотрудников
Женщину отправили за решетку
Она возместила весь причиненный ущерб.Фото: Василий Вахрин
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В Соликамске вынесли приговор местной жительнице. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств предприятия.
Осужденная работала бухгалтером одной из компаний города. Она имела доступ к денежным средствам предприятия. Через специальные программы она изменяла ведомости и завышала себе зарплаты за счет денег друг сотрудников. Таким образом она совершила 10 переводов. В общем женщина присвоила 240 тысяч рублей.
Женщину признали виновной и приговорили ее к одному году колонии. Также она возместила весь причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU