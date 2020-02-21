2020-02-21T09:17:31+03:00
Общество

В Пермском крае будет создан координационный совет при губернаторе

В состав Совета должны войти члены Общественной палаты, представители ОНФ, а также депутаты
Лилия Абибулаева
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В рамках совета можно будет организовывать открытые обсуждения реализации национальных проектов в регионе Фото:Правительство ПрикамьяВ рамках совета можно будет организовывать открытые обсуждения реализации национальных проектов в регионе Фото:Правительство Прикамья
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В Прикамье при губернаторе появится Координационный совет. Его цель будет заключаться в общественном и гражданском контроле за реализацией национальных проектов в крае. Создание совета обсудили Дмитрий Махонин и председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

В рамках совета можно будет организовывать открытые обсуждения реализации национальных проектов в регионе. Дмитрий Махонин отметил, что в состав Совета должные войти члены Общественной палаты, представители ОНФ, а также депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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