2020-02-21T08:17:02+03:00
Происшествия

В Перми после ЧП в «Карамели» закрыли 11 хостелов

Прокуратура проверили мини-гостиницы в городе
Лилия Абибулаева
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Кроме того, прокуратура обратила внимание на бары, рестораны, фитнес-центры, которые находятся в цокольных этажах домов.Кроме того, прокуратура обратила внимание на бары, рестораны, фитнес-центры, которые находятся в цокольных этажах домов.Фото: Василий Вахрин
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После трагедии в пермском хостеле "Карамель" все мини-гостиницы города стали проверять. Пермская прокуратура подвела итоги проверок хостелов в Перми. Комиссия выявила многочисленные нарушения в городских мини-гостиницах. Всего в суд было направлено 16 исков и внесено 9 представлений.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу. С потолка на постояльцев начал хлестать кипяток. Заживо погибли пять человек. Еще 6 получили ожоги.

В итоге проверки 11 хостелов в Перми закрылись по принятым мерам прокурорского реагирования. Еще 7 добровольно прекратили работу. Кроме того, прокуратура обратила внимание на бары, рестораны, фитнес-центры, которые находятся в цокольных этажах домов.

В ходе проверок комиссия пришла к выводу, что собственники помещений грубо игнорируют требования пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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