Следователи проверят дом в Березниках, про который рассказал Андрей Малахов
Накануне в программе Анедрея Малахова показали «самый страшный дом страны», который, к сожалению, находится в Березниках. Жители дома рассказали, что полгода живут без горячей воды, в подвале образовалось болото из нечистот, а крыша протекает.
Управляющая компания, по словам жильцов, бездействует. Компании меняются каждые полгода и не предпринимают никаких действий. После программы «Прямой эфир» состоянием дома заинтересовались следователи.
Следственный комитет проверит факты ненадлежащее оказание услуг управляющей компанией.
- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета
ИСТОЧНИК KP.RU