Следователи проверят дом в Березниках, про который рассказал Андрей Малахов

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:56:45+03:00

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Накануне в программе Анедрея Малахова показали «самый страшный дом страны», который, к сожалению, находится в Березниках. Жители дома рассказали, что полгода живут без горячей воды, в подвале образовалось болото из нечистот, а крыша протекает.

Управляющая компания, по словам жильцов, бездействует. Компании меняются каждые полгода и не предпринимают никаких действий. После программы «Прямой эфир» состоянием дома заинтересовались следователи.

Следственный комитет проверит факты ненадлежащее оказание услуг управляющей компанией.

- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета

ИСТОЧНИК KP.RU