Министр обороны Сергей Шойгу может на следующей неделе приехать в Пермь
В Пермь с визитом может приехать министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источника, близкого к ситуации.
Сообщается, что министр приедет в Пермь на следующей неделе. Если Сергей Шойгу все-таки приедет в Пермь, то он встретится с Дмитрием Махониным и посетит ПАО «Мотовилихинские заводы».
Визит министра обороны анонсировался еще в марте прошлого года. Тогда планировалось, что он проведет совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса.
Скорее всего, поездка Сергея Шойгу будет носить закрытый для СМИ характер.
ИСТОЧНИК KP.RU