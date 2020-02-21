2020-02-21T07:34:21+03:00
Общество

Министр обороны Сергей Шойгу может на следующей неделе приехать в Пермь

Возможно, он посетит ПАО «Мотовилихинские заводы»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Министр обороны России Сергей Шойгу.Министр обороны России Сергей Шойгу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Пермь с визитом может приехать министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источника, близкого к ситуации.

Сообщается, что министр приедет в Пермь на следующей неделе. Если Сергей Шойгу все-таки приедет в Пермь, то он встретится с Дмитрием Махониным и посетит ПАО «Мотовилихинские заводы».

Визит министра обороны анонсировался еще в марте прошлого года. Тогда планировалось, что он проведет совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса.

Скорее всего, поездка Сергея Шойгу будет носить закрытый для СМИ характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье из-за уволенной мигрантки закрыли столовую
В Пермском крае бухгалтер присвоила себе деньги сотрудников
В Пермском крае будет создан координационный совет при губернаторе
В Перми на 12-летнюю школьницу упала сосулька
В Перми после ЧП в «Карамели» закрыли 11 хостелов
Следователи проверят дом в Березниках, про который рассказал Андрей Малахов
Министр обороны Сергей Шойгу может на следующей неделе приехать в Пермь
«Уехала в больницу и не вернулась». В Прикамье разыскивают 31-летнюю женщину
«Слышали визг животного». В Прикамье неизвестные зверски убили собаку
В Прикамье женщину отправили в колонию за неуплату алиментов
Автобус №3 вновь будет ходить до Перми 1
«Иск удовлетворить полностью». Контракт на поставку в Пермь «Льва» и «Львят» признан недействительным
В Прикамье легковушка сбила мужчину на «зебре»
Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми
В Прикамье на ремонт Чусовского моста выделят 33 миллиона рублей
В Прикамье за убитого волка будут платить 20 тысяч рублей
«Клевер», «Малахит», «Парма». В Перми началось голосование за название транспортной карты
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросу организации пассажирских перевозок