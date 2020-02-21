Министр обороны Сергей Шойгу может на следующей неделе приехать в Пермь

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:34:21+03:00

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В Пермь с визитом может приехать министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источника, близкого к ситуации.

Сообщается, что министр приедет в Пермь на следующей неделе. Если Сергей Шойгу все-таки приедет в Пермь, то он встретится с Дмитрием Махониным и посетит ПАО «Мотовилихинские заводы».

Визит министра обороны анонсировался еще в марте прошлого года. Тогда планировалось, что он проведет совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса.

Скорее всего, поездка Сергея Шойгу будет носить закрытый для СМИ характер.

ИСТОЧНИК KP.RU