«Слышали визг животного». В Прикамье неизвестные зверски убили собаку

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:34:22+03:00

МЕстные считают, что это сделали люди. Фото: ЧП Березники

Изменить размер текста: A A

В Березниках местные жители недалеко от города нашли истерзанное тело собаки. Животное было убито. Фото выложили в социальных сетях. По предположению местных, это сделали люди.

Убитую собаку знали в Березниках. Она была бездомной и часто появлялась в этом районе.

Ее нашли около реки Бегель. Местные жители уверены, что такое могли сделать только люди. По словам местных, на теле животного были травмы, не характерные для более крупных хищников. У убитой собаки был вспорот живот.

- Слышали только душераздирающий визг собаки, - пишут в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU