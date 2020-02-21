2020-02-21T06:34:22+03:00
Происшествия

«Слышали визг животного». В Прикамье неизвестные зверски убили собаку

Тело животного нашли местные жители
Лилия Абибулаева
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МЕстные считают, что это сделали люди. Фото: ЧП БерезникиМЕстные считают, что это сделали люди. Фото: ЧП Березники
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В Березниках местные жители недалеко от города нашли истерзанное тело собаки. Животное было убито. Фото выложили в социальных сетях. По предположению местных, это сделали люди.

Убитую собаку знали в Березниках. Она была бездомной и часто появлялась в этом районе.

Ее нашли около реки Бегель. Местные жители уверены, что такое могли сделать только люди. По словам местных, на теле животного были травмы, не характерные для более крупных хищников. У убитой собаки был вспорот живот.

- Слышали только душераздирающий визг собаки, - пишут в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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