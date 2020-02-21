«Слышали визг животного». В Прикамье неизвестные зверски убили собаку
Тело животного нашли местные жители
МЕстные считают, что это сделали люди. Фото: ЧП Березники
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В Березниках местные жители недалеко от города нашли истерзанное тело собаки. Животное было убито. Фото выложили в социальных сетях. По предположению местных, это сделали люди.
Убитую собаку знали в Березниках. Она была бездомной и часто появлялась в этом районе.
Ее нашли около реки Бегель. Местные жители уверены, что такое могли сделать только люди. По словам местных, на теле животного были травмы, не характерные для более крупных хищников. У убитой собаки был вспорот живот.
- Слышали только душераздирающий визг собаки, - пишут в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU