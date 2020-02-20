В Прикамье женщину отправили в колонию за неуплату алиментов

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:31:17+03:00

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Жительница Суксуна не платила деньги на содержание двух своим несовершеннолетних детей, несмотря на то, что ей было назначено выплачивать алименты.

- Но, являясь трудоспособной, женщина официально нигде не работала, алиментные обязательства не исполняла, материальной помощи на содержание двух несовершеннолетних детей не оказывала, - рассказали в краевой прокуратуре.

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 500 тысяч рублей. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по обвинению в «Неуплате средств на содержание детей». Причем, в 2018 году женщина также была судима за аналогичное преступление.

В итоге Суксунский районный суд, с учетом имеющейся судимости, приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU