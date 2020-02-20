В Прикамье женщину отправили в колонию за неуплату алиментов
Жительница Суксуна не платила деньги на содержание двух своим несовершеннолетних детей, несмотря на то, что ей было назначено выплачивать алименты.
- Но, являясь трудоспособной, женщина официально нигде не работала, алиментные обязательства не исполняла, материальной помощи на содержание двух несовершеннолетних детей не оказывала, - рассказали в краевой прокуратуре.
Общая сумма задолженности по алиментам составила более 500 тысяч рублей. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по обвинению в «Неуплате средств на содержание детей». Причем, в 2018 году женщина также была судима за аналогичное преступление.
В итоге Суксунский районный суд, с учетом имеющейся судимости, приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU