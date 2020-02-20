В Прикамье на ремонт Чусовского моста выделят 33 миллиона рублей
Власти Прикамья объявили аукцион на поиски подрядчика для капитального ремонта Чусовского моста. Издание «Business Class» сообщает о том, что подрядчик должен отремонтировать мостовые конструкции, проезжую часть и подходы к объекту.
Максимальная цена контракта составляет 33 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Чусовского округа и региона.
Подрядчики могут подать заявки до 27 февраля. Сам аукцион состоится 2 марта.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали сносить пивзавод на Сибирской. Когда-то здесь производили пиво «Рифей» и «Пермское губернское» - визитные карточки города.
ИСТОЧНИК KP.RU