В Прикамье на ремонт Чусовского моста выделят 33 миллиона рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:32:13+03:00

Заявки на конкурс принимаются до 27 марта

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Власти Прикамья объявили аукцион на поиски подрядчика для капитального ремонта Чусовского моста. Издание «Business Class» сообщает о том, что подрядчик должен отремонтировать мостовые конструкции, проезжую часть и подходы к объекту.

Максимальная цена контракта составляет 33 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Чусовского округа и региона.

Подрядчики могут подать заявки до 27 февраля. Сам аукцион состоится 2 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали сносить пивзавод на Сибирской. Когда-то здесь производили пиво «Рифей» и «Пермское губернское» - визитные карточки города.

ИСТОЧНИК KP.RU